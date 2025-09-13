Россия не сможет из этого много извлечь, – польский генерал об "Искандерах" у границы
- Польский генерал Роман Полько заявил, что развертывание "Искандеров" в Калининградской области является частью российской стратегии сдерживания, но их эффективность ограничена.
- Во время учений "Запад-2025" Россия планирует распространять месседжи для запугивания НАТО, но польские политики и союзники уже приняли меры для укрепления обороны.
Ракетные установки "Искандер" появлялись в Калининградской области вблизи польской границы и раньше. Даже с этим оружием Россия не сможет многое получить, ведь со всех сторон регион окружен странами НАТО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова бывшего командира спецподразделения GROM и бывшего заместителя председателя Бюро национальной безопасности Польши, генерала Романа Полько для Gazeta.pl.
Что сказал польский генерал о "Искандерах" у границы?
Роман Полько отметил, что россияне и раньше часто разворачивали "Искандеры" в Калининградской области. Это оружие Москва всегда использовала как средство сдерживания.
Мы не знаем, что на самом деле находится в районе Кенигсберга (историческое название Калининграда – 24 Канал), но это, по сути, "российский авианосец". Москва могла развернуть там много оборудования. Но это изолированный и нежизнеспособный "авианосец", поскольку он окружен НАТО. Россияне не смогут оттуда многое получить,
– добавил военный чиновник.
Относительно учений России и Беларуси "Запад-2025" польский генерал отметил, что цель Москвы и Минска убедить российских генералов, что они "воюют с НАТО" и "должны обеспечить себе сухопутный путь в Кенигсбергскую область".
"Но это также распространяет панику и страх. Россия активно действует в киберпространстве во время учений и до них. У нас также была атака беспилотников на Польшу, чтобы посеять хаос и путаницу", – говорит генерал Полько.
Он считает, что многих поляков это убедило.
Политики поднялись на высоту, НАТО хорошо выдержало испытания и приняло меры для усиления защиты от беспилотников,
– оценивает бывший командир GROM.
Полько отметил, что во время учений "Запад-2025" Россия будет распространять различные месседжи, пытаясь запугать союзников НАТО. Но стоит помнить: подобные "супербоевые трюки" Москва уже демонстрировала ранее, и этого мало, чтобы достичь своей цели.
""Искандер" опасен, он может нести ядерные боеголовки, но Москва не будет использовать это оружие", – считает генерал.
Что известно о развертывании "Искандеров" возле Польши?
СМИ писали, что российские военные 13 сентября установили ракетный комплекс "Искандер" на автостраде в Калининградской области возле польской границы. В качестве доказательства этого, в сети распространили видео с этим комплексом.
Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" будут проходить с 12 по 16 сентября. Страны привлекут 30 тысяч военных, а сами учения будут проходить на полигонах Беларуси, России и в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
Стоит отметить, что ракетами "Искандер" оккупанты неоднократно обстреливали Украину с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Подробнее о характеристике этих ракет и их модификации – читайте в материале.