Ракетні установки "Іскандер" з'являлися у Калінінградській області поблизу польського кордону й раніше. Навіть з цією зброєю Росія не зможе багато чого отримати, адже з усіх боків регіон оточений країнами НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова колишнього командира спецпідрозділу GROM та колишнього заступника голови Бюро національної безпеки Польщі, генерала Романа Полька для Gazeta.pl.

Цікаво Відео з повітряною тривогою у Польщі поширили у мережі

Що сказав польський генерал про "Іскандери" біля кордону?

Роман Полько зазначив, що росіяни й раніше часто розгортали "Іскандери" в Калінінградській області. Цю зброю Москва завжди використовувала як засіб стримування.

Ми не знаємо, що насправді перебуває в районі Кенігсберга (історична назва Калінінграда – 24 Канал), але це, по суті, "російський авіаносець". Москва могла розгорнути там багато обладнання. Але це ізольований і нежиттєздатний "авіаносець", оскільки він оточений НАТО. Росіяни не зможуть звідти багато чого отримати,

– додав військовий чиновник.

Щодо навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" польський генерал зазначив, що мета Москви та Мінська переконати російських генералів, що вони "воюють з НАТО" та "повинні забезпечити собі сухопутний шлях до Кенігсберзької області".

"Але це також поширює паніку та страх. Росія активно діє в кіберпросторі під час навчань і до них. У нас також була атака безпілотників на Польщу, щоб посіяти хаос і плутанину", – каже генерал Полько.

Він вважає, що багатьох поляків це переконало.

Політики піднялися на висоту, НАТО добре витримало випробування та вжило заходів для посилення захисту від безпілотників,

– оцінює колишній командир GROM.

Полько наголосив, що під час навчань "Захід-2025" Росія поширюватиме різні меседжі, намагаючись залякати союзників НАТО. Та варто пам'ятати: подібні "супербойові трюки" Москва вже демонструвала раніше, і цього замало, аби досягти своєї мети.

""Іскандер" небезпечний, він може нести ядерні боєголовки, але Москва не використовуватиме цю зброю", – вважає генерал.

Що відомо про розгортання "Іскандерів" біля Польщі?