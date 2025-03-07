Готова ли Британия закрыть небо над Украиной: у Стармера ответили

Еще в начале полномасштабного вторжения Украина просила союзников закрыть над ней небо, защитив от ракетных и дроновых ударов. Тогда партнеры побоялись прямого конфликта с Россией, впрочем теперь на фоне резкого изменения политики США, готовы пересмотреть свою позицию.

Премьер Великобритании Кир Стармер, при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона, призвал страны сформировать "Коалицию желающих" для миротворческой поддержки Украины. 5 марта состоялась первая встреча более 20 стран, которые проявили заинтересованность к участию в коалиции, передает 24 Канал со ссылкой на The i Paper.

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Готова ли Британия закрыть небо над Украиной

Хотя не все страны будут предоставлять военный персонал, они готовы поддержать миротворческие усилия другими способами, например, логистической и разведывательной помощью.

Британские чиновники считают встречу важным шагом в поддержке будущего мирного соглашения, однако Москва осудила эти планы, заявив, что не подпишет никакого мирного соглашения, если в нем будут задействованы миротворческие силы.

Также в четверг появились сообщения, что флот из 120 истребителей может быть развернут в рамках европейской программы European Sky Shield, чтобы защитить Киев и критические ядерные объекты от российских атак, не провоцируя эскалацию.

Эти предложения впервые были выдвинуты в 2022 году в ответ на российские удары по украинской инфраструктуре, но сначала они предусматривали только наземные системы обороны.

Когда правительство Великобритании спросили, готово ли оно предоставить свои истребители для этого плана, в Даунинг-стрит воздержались от конкретного ответа. Однако официальный представитель премьер-министра добавил: "Мы сделаем все необходимое, чтобы поддержать Украину и обеспечить ее сильную позицию".

К слову, Великобритания продолжит предоставлять Украине разведданные, несмотря на прекращение обмена данными с США.