Прем'єр Британії Кір Стармер, за підтримки президента Франції Еммануеля Макрона, закликав країни сформувати "Коаліцію охочих" задля миротворчої підтримки України. 5 березня відбулася перша зустріч понад 20 країн, які виявили зацікавленість щодо участі в коаліції, передає 24 Канал із посиланням на The i Paper.

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Чи готова Британія закрити небо над Україною

Хоча не всі країни надаватимуть військовий персонал, вони готові підтримати миротворчі зусилля іншими способами, наприклад, логістичною та розвідувальною допомогою.

Британські чиновники вважають зустріч важливим кроком у підтримці майбутньої мирної угоди, проте Москва засудила ці плани, заявивши, що не підпише жодної мирної угоди, якщо у ній будуть задіяні миротворчі сили.

Також у четвер з'явилися повідомлення, що флот із 120 винищувачів може бути розгорнутий у рамках європейської програми European Sky Shield, щоб захистити Київ та критичні ядерні об'єкти від російських атак, не провокуючи ескалацію.

Ці пропозиції вперше були висунуті у 2022 році у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі, але спочатку вони передбачали лише наземні системи оборони.

Коли уряд Великої Британії запитали, чи готовий він надати свої винищувачі для цього плану, у Даунінг-стріт утрималися від конкретної відповіді. Однак офіційний представник прем'єр-міністра додав: "Ми зробимо все необхідне, щоб підтримати Україну та забезпечити її найсильнішу позицію".

До слова, Велика Британія продовжить надавати Україні розвіддані, попри припинення обміну даними зі США.