Премьер Великобритании Кир Стармер, при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона, призвал страны сформировать "Коалицию желающих" для миротворческой поддержки Украины. 5 марта состоялась первая встреча более 20 стран, которые проявили заинтересованность к участию в коалиции, передает 24 Канал со ссылкой на The i Paper.

Смотрите также Было бы ошибкой прекращать помощь Украине после мирного соглашения, – Стармер

Готова ли Британия закрыть небо над Украиной

Хотя не все страны будут предоставлять военный персонал, они готовы поддержать миротворческие усилия другими способами, например, логистической и разведывательной помощью.

Британские чиновники считают встречу важным шагом в поддержке будущего мирного соглашения, однако Москва осудила эти планы, заявив, что не подпишет никакого мирного соглашения, если в нем будут задействованы миротворческие силы.

Также в четверг появились сообщения, что флот из 120 истребителей может быть развернут в рамках европейской программы European Sky Shield, чтобы защитить Киев и критические ядерные объекты от российских атак, не провоцируя эскалацию.

Эти предложения впервые были выдвинуты в 2022 году в ответ на российские удары по украинской инфраструктуре, но сначала они предусматривали только наземные системы обороны.

Когда правительство Великобритании спросили, готово ли оно предоставить свои истребители для этого плана, в Даунинг-стрит воздержались от конкретного ответа. Однако официальный представитель премьер-министра добавил: "Мы сделаем все необходимое, чтобы поддержать Украину и обеспечить ее сильную позицию".

К слову, Великобритания продолжит предоставлять Украине разведданные, несмотря на прекращение обмена данными с США.