Польша готова помочь Украине с модернизацией обещанных МиГ-29, но есть одно условие

Польша все-таки передаст Украине истребители и даже может их модернизировать. Однако расходы на эти работы должен взять на себя Киев или европейские партнеры.

Об этом сообщает Defence24.pl.

Что в Польше сказали о МиГах?

Министр обороны страны Владислав Косиняк-Комыш посетил Украину, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии. После мероприятия он заявил, что Польша заинтересована в передаче самолетов.

Согласно предварительным договоренностям, Варшава передаст МиГи в обмен на доступ к технологиям производства беспилотников, которыми располагает Киев. Министр обороны отметил, что в этом вопросе появилось значительно больше хороших новостей, чем еще несколько дней назад.

Украина уже обладает большими мощностями по производству беспилотников, продает их на Ближний Восток, а потому не все использует на войне и может делиться с теми, кто предлагает ей помощь,

– сказал Косиняк-Комыш.

Он сообщил, что сначала это предложение было принято, но позже его реализация была приостановлена. По словам польского политика, после того как украинская сторона вернется к переговорам, сделка может состояться. Министр обороны подчеркнул, что передача истребителей должна основываться на принципах взаимности.

Он прокомментировал украинские заявления о том, что самолеты нуждаются в модернизации. Косиняк-Комыш сказал, что Польша может оказать соответствующую помощь.

Министр обороны заявил, что Варшава готова модернизировать истребители. Однако Киев или коалиция желающих должны покрыть расходы.

Что известно о скандале вокруг передачи МиГ-29?

Накануне СМИ распространили информацию о том, что Польша приняла решение не передавать Украине последние истребители МиГ-29. Страна рассматривала возможность вместо этого просто утилизировать самолеты.

Однако впоследствии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вопрос об истребителях остается открытым. Политик отметил, что Польша заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве.