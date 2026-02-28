Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану и атакует объекты "Хезболлы" в Ливане
- Армия обороны Израиля начала превентивную атаку по Ирану, вызвав три взрыва в Тегеране и введя чрезвычайное положение в Израиле.
- Одновременно Израиль атакует объекты "Хезболлы" в Ливане, а в Иране подозревается покушение на убийство президента Масуда Пезешкиана.
Армия обороны Израиля утром в субботу начала неожиданную атаку по Ирану, в Тегеране прозвучали по меньшей мере три взрыва. В стране ввели особый режим чрезвычайного положения из-за ожидания возможных ракетных и дроновых ударов в ответ.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу утром нанесла превентивный удар по Ирану. Иранские государственные медиа сообщили о взрывах, прозвучавших в Тегеране.
Смотрите также Зеленский сделал резкое заявление об Иране
Почему Израиль атакует Иран?
Перед началом атаки военные разослали общенациональное предупреждение с призывом находиться вблизи защищенных укрытий. В ЦАХАЛ заявили, что это превентивный сигнал для подготовки населения к возможной ракетной атаке по территории Израиля. Сейчас, по официальной информации, запусков ракет в направлении Израиля не зафиксировано.
Израиль превентивно атаковал Иран: смотрите видео
Министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что Израиль начал превентивную операцию против Ирана "с целью устранения угроз для государства". Он объявил о введении специального режима чрезвычайного положения на всей территории страны.
По его словам, в ближайшее время ожидается возможный ракетный и беспилотный удар по израильской территории и гражданскому населению. В соответствии с Законом о гражданской обороне подписан приказ о введении особого режима на внутреннем фронте. После оценки ситуации с 08:00 субботы вступили в силу новые ограничения Службы тыла. Все регионы переведены из режима полной деятельности в режим "необходимой деятельности".
Обратите внимание! Среди введенных мер – запрет образовательного процесса, массовых собраний и работы большинства предприятий, за исключением критически важных секторов. Граждан призвали следить за официальными сообщениями Службы тыла и обновлениями на Национальном портале чрезвычайных ситуаций и в мобильном приложении.
Clash Report сообщает, что, вероятно, была попытка убийства президента Ирана Масуда Пезешкиана. Возник дым вблизи правительственного комплекса в Тегеране. Началась вторая волна атаки на Иран.
В Тегеране поднимаются столбы дыма после атаки / N12
Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что одновременно наносит удары по объектам "террористической инфраструктуры" группировки Хезболла на юге Ливана. Детали операции пока уточняются.
Что этому предшествовало?
Накануне, 27 февраля, Госдеп США разрешил выезд дипломатам и их семьям из Израиля из-за рисков безопасности. Американским туристам рекомендовали пересмотреть планы путешествий из-за возможных террористических угроз и гражданских беспорядков.
По данным Axios, Дональд Трамп ознакомился с возможными сценариями в отношении Ирана, которые представили американские генералы после третьего раунда переговоров, рассматриваемых как последняя возможность для дипломатического урегулирования. В то же время в Тегеране сообщали о запланированном следующем раунде переговоров, который должен состояться уже на следующей неделе.
Кроме того, 22 февраля в пригороде Тегерана слышались многочисленные взрывы. Взрывы сопровождались отключениями электроэнергии.