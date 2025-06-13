Есть опасный момент: почему Нетаньяху хочет поговорить с Путиным после атаки на Иран

Сегодня, 13 июня 2025 года, Израиль атаковал Иран. В этот же день израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху проведет разговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Диалог с кремлевским диктатором в контексте ситуации в Иране может быть опасным для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что после атаки на Иран Россия официально сделала циничное заявление. Мол, осуждает удары без объявления войны по мирным жителям.

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"Будто о себе пишут, ведь уже четвертый год россияне то же самое делают с Украиной", – сказал он.

Разговор лидера Израиля с Путиным

Игорь Рейтерович предположил, что на Россию до сих пор смотрят как на страну, которая может выступить посредником для дальнейшего мирного урегулирования ситуации между Ираном и Израилем.

Это для нас (для Украины – 24 Канал) действительно опасно. Трамп может поверить в эту идею и дать России возможность принять в этом участие,

– сказал он.

Израиль, вероятно, не исключает вариант, что можно использовать Россию в своей политике, чтобы Кремль каким-то образом сдерживал Иран.

Политолог добавил, что несмотря на все, израильским властям удается успешно наносить ущерб иранским военным возможностям. Власть Нетаньяху делает все для того, чтобы Иран на несколько десятков лет не имел возможностей вести большую войну против Израиля.

Стоит заметить, премьер Израиля Нетаньяху сообщил, что решение о ликвидации ядерной программы Ирана было принято еще в ноябре 2024 года. По его словам, Иран активизировал разработку оружия после израильских атак и начал производить сотни баллистических ракет ежемесячно. Из-за угрозы со стороны Тегерана Израиль решил больше не медлить с действиями, хотя операция сначала планировалась на апрель 2025 года.