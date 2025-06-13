Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що після атаки на Іран Росія офіційно зробила цинічну заяву. Мовляв, засуджує удари без оголошення війни по мирних мешканцях.

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"Ніби про себе пишуть, адже вже четвертий рік росіяни те саме роблять з Україною", – сказав він.

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Ігор Рейтерович припустив, що на Росію і досі дивляться як на країну, яка може виступити посередником для подальшого мирного врегулювання ситуації між Іраном та Ізраїлем.

Це для нас (для України – 24 Канал) є дійсно небезпечним. Трамп може повірити у цю ідею і дати Росії можливість взяти в цьому участь,

– сказав він.

Ізраїль, ймовірно, не відкидає варіант, що можна використати Росію у своїй політиці, щоб Кремль якимось чином стримував Іран.

Політолог додав, що попри все, ізраїльській владі вдається успішно завдавати шкоди іранським військовим можливостям. Влада Нетаньягу робить все для того, аби Іран на кілька десятків років не мав спроможностей вести велику війну проти Ізраїлю.

Варто зауважити, прем'єр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, що рішення щодо ліквідації ядерної програми Ірану було ухвалено ще в листопаді 2024 року. За його словами, Іран активізував розробку зброї після ізраїльських атак і почав виробляти сотні балістичних ракет щомісяця. Через загрозу з боку Тегерана Ізраїль вирішив більше не зволікати з діями, хоча операція спершу планувалася на квітень 2025 року.