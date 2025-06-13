Тревожных звоночков все больше: есть вероятность, что Иран объявит войну Израилю

Израиль атаковал 13 июня Иран, поразив ряд ядерных объектов страны. Иран в ответ запустил ракеты. Вряд ли на этот раз все ограничится только обменом ударами. Такая риторика звучит с обеих сторон.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Михаил Шейтельман, добавив, что премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что израильская часть удара по Ирану будет длиться несколько дней.

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Что задумал Израиль, как будет действовать Иран

С трех часов ночи и до сих пор нанесено несколько волн ударов ракетами. Израиль, по словам политтехнолога, на этом останавливаться не будет. Сначала он выбивал иранские системы ПВО, теперь, когда это частично сделано, бьет по военным целям.

Он не будет останавливаться только на поражении ядерных объектов. Он собирается уменьшить потенциал иранской армии,

– предположил Шейтельман.

Политтехнолог подчеркнул, что удары будут вероятно по складам баллистических ракет, которых у Ирана десятки тысяч. Сколько беспилотников там неизвестно, но и склады с ними тоже будут поражать. Шейтельман предположил, что может быть потоплен иранский флот.

"Иран сегодня вероятно официально объявит войну Израилю, возможно и Соединенным Штатам Америки как его союзнику. Именно поэтому США днями ранее эвакуировали свои посольства из Ирака, Кувейта, а из Бахрейна семьи американских военнослужащих", – озвучил политтехнолог.

Израиль готовится отвечать на удары со стороны Ирана, а население предупредили о том, что люди будут вынуждены находиться в укрытиях в разы больше времени, чем обычно. Международный аэропорт там закрыт.

"Сегодня еще пришла впервые новость о том, что израильские авиакомпании эвакуировали свои самолёты, они улетели в Европу. Ведь очевидно, что Иран будет пытаться бить по аэропортам. Иранские пассажирские самолеты тоже улетели из Тегерана", – рассказал Шейтельман.

В Израиле сейчас школьные каникулы, поезда ныне курсируют редко и по сокращенному графику. Население замерло в ожидании удара от Ирана. Политтехнолог напомнил, что в прошлый раз Иран ударил сотнями баллистических ракет. На этот раз, по его словам, страна вероятно нанесет в ответ в разы больший удар.

Могут начаться удары из соседних территорий, в частности Ливана, где находится "Хезболла". Иран попытается поднять арабский мир на войну против Израиля,

– озвучил Шейтельман.

США заявили, что готовы защищать Израиль. Поэтому они прислали туда 20 тысяч ракет, чтобы авиация могла сбивать иранские дроны. Европа отреагировала на эти события, первым из европейских лидеров выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он призвал обе стороны снизить напряженность. Этим заявлением, как заметил политтехнолог, он Израиль не поддержал.

Отметим, что по мнению военного эксперта Александра Мусиенко на фоне этой ситуации для Украины возникли как плюсы, так и минусы. Он рассказал, как операция Израиля против Ирана повлияет на нашу страну.