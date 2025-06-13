Ослабленный Иран имеет мало возможностей для ответного удара после разрушительной атаки Израиля, – CNN

После сокрушительной атаки Израиля по ключевым военным объектам Иран оказался в самой слабой позиции за последние годы. Из-за этого Тегеран имеет ограниченную способность ответить ответным ударом.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Сможет ли Иран нанести Израилю пропорциональный удар

В издании отмечают, что ночная операция Израиля имеет признаки месяцев или даже лет подготовки. За одну ночь Иран потерял трех своих ведущих действующих командиров, а также ведущего участника ядерных переговоров, однако впоследствии может оказаться, что пострадало больше людей, а те, кто выжил, вероятно, будут обеспокоены тем, что они тоже могут стать мишенью.

Это замедлит и усложнит любую реакцию Ирана,

– отмечают в издании.

Также в ближайшие дни передовая разведка Израиля начнет искать новые цели – командиров и оборудование, меняющие местоположение, или перемещение материальных средств для облегчения ответа – и будет продолжать наносить удары.

"Иран теперь может попытаться поспешить с созданием ядерной бомбы. Но его шаткая оборона и явное, унизительное проникновение израильской разведки делают это маловероятным. Спешка с постройкой ядерного оружия – не простая задача, особенно под обстрелом, когда ключевое руководство находится под угрозой точечных ударов. Нетаньяху, возможно, рассчитал, что риск иранского ядерного прорыва иссяк и его можно контролировать с помощью еще большей военной силы", – говорится в материале.

Также в статье отмечают, что в момент своей наибольшей слабости Иран будет пытаться продемонстрировать региональную мощь, которую она поддерживала в течение десятилетий. Однако, в издании считают, что она, вероятно, не в состоянии нанести Израилю пропорционального удара, поэтому, возможно, попытается нанести асимметричный удар, если это будет возможно.