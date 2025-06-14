Не только бил Иран: Израиль ночью также нанес ряд авиаударов, поразив "сотни целей"

Командующий ВВС Израиля Томер Бар заявил, что израильские самолеты ночью 14 июня нанесли удары по целям в Иране. По его словам, они атаковали "сотни целей", пока сами израильтяне находились под иранскими обстрелами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

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Израильские истребители пролетали над Тегераном

Под ударом Израиля был Тегеран.

Мы нанесли волну точных ударов оперативного и национального значения над Тегераном,

– сказал Томер Бар.

Он добавил, что над столицей Ирана пролетели десятки израильских самолетов. Это впервые с начала войны, когда они достигли неба над Тегераном, который расположен более чем в 1500 километрах от Израиля.

"Мы решили действовать перед лицом экзистенциальной угрозы безопасности наших граждан с профессионализмом, решимостью и точностью. ВВС будут продолжать действовать на всех фронтах, как в обороне, так и в нападении", – сказал командующий ВВС Израиля.

Отмечается, что под бомбардировкой находились две авиабазы на западе Ирана вблизи городов Хамадан и Тебриз.

Армия обороны Израиля утверждает, что авиабаза в Тебризе была уничтожена, а также средства ПВО, беспилотники и пусковые установки баллистических ракет.

У The Times of Israel писали, что Иран пытался отразить атаку. СМИ ночью сообщали, что средства противовоздушной обороны пытались перехватить авиаудары Израиля в Исфахане. Над городом работала ПВО.

К слову, иранские СМИ сообщают, что во время атаки было поврежден 14-этажный дом. Он частично обвалился. Утверждается, что есть 60 жертв, в том числе 20 детей.