Израиль говорит об обвале подземной части ядерного объекта в Натанзе: СМИ проанализировали заявления

Израильский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что подземная часть ядерного объекта Ирана в Натанзе, вероятно, обвалилась. В МАГАТЭ вместо этого имеют другую информацию о повреждениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Издание проанализировало различные заявления о последствиях атаки на Натанз.

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Какие повреждения есть на ядерном заводе в Натанзе

По словам чиновника из Израиля, на объекте в иранском Натанзе заметны "признаки" того, что разрушена его подземная часть. Именно там Иран работает над обогащением урана, поэтому инфраструктура под землей – два больших подземных зала с центрифугами – очень защищена. Однако в Израиле уверены, – эта часть завода обвалилась.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси тоже отчитался об атаке на один из крупнейших ядерных объектов в Иране. По информации Агентства, завод получил лишь поверхностные повреждения. Но разрушения заметны лишь на 60% здания. Остальные 40%, вероятно, не повреждены. Центрифуги также могут быть побиты – внутри завода есть радиологическое и химическое загрязнение, но там ситуация контролируется и подземные цеха неповреждены.

Гросси заявил, что после первой атаки на объект "дополнительных повреждений" там не было, поэтому подземный каскадный зал скорее всего уцелел.

Центрифуги, по словам Гросси, могли пострадать из-за отсутствия на заводе электроэнергии. Точной информации о последствиях атаки по объекту в Натанзе до сих пор нет. Поверхностные повреждения можно разглядеть только на спутниковых снимках.

Видимые повреждения на заводе в Натанзе / Спутниковый снимок, предоставлен CNN

Напомним, в иранском Фордо тоже были повреждения в результате атак Израиля, но они произошли за пределами завода. Спутники зафиксировали несколько разрушенную подпорную стену на склоне горы.