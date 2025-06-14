В Иране подтвердили удар Израиля по ядерному объекту в Фордо
- Иран подтвердил, что ядерный объект в Фордо подвергся атаке со стороны Израиля, получив незначительные повреждения.
- После атаки над объектом поднялись столбы дыма.
Иран подтвердил атаку на свой ядерный объект со стороны Израиля. Там сообщили, что объект Фордо получил незначительные повреждения.
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Фордо вечером 13 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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В Иране подтвердили атаку на ядерный объект в Фордо
После атаки Израиля над объектом поднялись столбы дыма.
В комментарии, опубликованном полуофициальным информационным агентством ISNA сегодня утром, представитель организации по атомной энергии страны заявил: "Некоторым районам объекта обогащения Фордоу нанесены незначительные повреждения".
Мы уже вывезли значительную часть оборудования и материалов, и значительных повреждений не было, и нет никаких опасений относительно загрязнения,
– отметил представитель.
В Фордо есть подземный завод по обогащению урана. СМИ пишут, что он расположен на глубине нескольких сотен метров. Он расположен примерно в 150 километрах от Тегерана.
Напомним, Израиль также атаковал "крупнейший объект обогащения ядерного урана" в Иране, расположен в Натанзе.