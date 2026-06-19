Израиль и "Хезболла" договорились о прекращении огня: что этому способствовало

Израиль и "Хезболла" договорились о полном прекращении огня. Режим перемирия вступит в силу вечером 19 июня.

Об этом сообщило агентство Reuters.

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Что известно о договоренности между Израилем и "Хезболлой"?

Высокопоставленный чиновник США сообщил, что Израиль и "Хезболла" договорились о прекращении огня, которое начнётся в 16:00 по местному времени 19 июня.

По его словам, все условия перемирия были согласованы благодаря посредникам из США и Катара, которые разработали соглашение при содействии Ирана.

Мы понимаем, что ранее имел место обмен огнем, но сегодня Израиль и "Хезболла" достигли режима прекращения огня,

– заявил высокопоставленный чиновник.

Иран приостановил военную операцию против Израиля: что известно

Иран заявил о приостановке военных операций против Израиля, но предупредил о возможном их возобновлении в случае новых ударов.

Тегеранские военные заявили, что Вооруженные силы Исламской Республики, поддерживая "угнетенный народ Ливана", якобы нанесли болезненный ответный удар по Израилю.

Канцелярия премьер-министра Израиля 8 июня заявила министрам правительства, что страна "не примет попытки режима Тегерана создать новое уравнение", согласно которому удары по целям "Хезболлы" в Бейруте якобы должны сопровождаться атаками Ирана по израильским населенным пунктам.

Корпус стражей исламской революции заявил, что авиаудары по Израилю могут продолжаться в течение недели, тогда как официальной реакции со стороны Израиля пока не последовало.