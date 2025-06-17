Трамп говорит, что знает, где верховный лидер Ирана, но пока его "убийство не планируется"

Дональд Трамп заявил, что знает, где сейчас находится верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В то же время президент США говорит, что пока иранского аятоллу "не планируют убивать".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

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Что написал Трамп относительно Ирана и Хаменеи

Дональд Трамп заявил, что американская сторона точно знает, где скрывается верховный лидер Ирана. По словам президента США, аятолла "легкая мишень", хотя в место, где он находится, безопасно.

Мы не собираемся его уничтожать (убивать!) по крайней мере пока что. Но мы не хотим, чтобы ракетами стреляли по гражданскому населению или американским солдатам,

– написал Трамп.

Он также заявил, что терпение США уже "исчерпывается".

Интересно, что в следующем посте глава Белого дома написал, что Иран должен "безусловно капитулировать".



Дональд Трамп написал новые сообщения об Иране и Али Хаменеи / Скриншот с аккаунта президента США в Truth Social

К слову, ранее Дональд Трамп писал в своей социальной сети, что Соединенные Штаты контролируют воздушное пространство над Ираном из-за превосходства американского вооружения. Он также заявил, что хочет завершить конфликт между Ираном и Израилем и стремится, чтобы страны провели переговоры.