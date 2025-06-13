Иран якобы может провести новое ядерное испытание, – СМИ
- Иран якобы может провести ядерное испытание после израильских атак, пишут СМИ.
- Неподтвержденные данные указывают, что это, вероятно, может произойти в ночь на 14 июня.
После израильских атак Иран якобы может провести свое ядерное испытание. По предварительным данным, это может произойти очень скоро.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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Когда Иран, предположительно, может провести ядерное испытание
В СМИ написали, что, по неподтвержденным данным, Иран может провести ядерные испытания в ночь на 14 июня. В то же время источник информации и какая точность этих данных, в издании не привели.
К слову, 13 июня Израиль атаковал по меньшей мере 3 ядерных объекта Ирана. Обстрелы двух из них подтвердили в ЦАХАЛ, еще об одном писали СМИ.
Первым ЦАХАЛ атаковал 13 июня ядерный объект в Натанзе. Представитель ЦАХАЛ заявил о нанесении "значительного ущерба крупнейшему объекту обогащения ядерного урана" в Иране. Атаку подтвердили также в МАГАТЭ и в Иране.
Позже стало известно об израильском ударе по ядерному объекту в Фордо вечером 13 июня, где расположен подземный завод по обогащению урана. Там прозвучали 2 громких взрыва.
Далее в ЦАХАЛ подтвердили, что израильские Военно-Воздушные Силы нанесли удар по ядерной площадке вблизи города Исфаган. Израильская армия ликвидировала объект по производству металлического урана, инфраструктуру для реконверсии, лаборатории и дополнительную инфраструктуру.