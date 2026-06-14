Израиль нанес удар по Ливану накануне заключения мирного соглашения между США и Ираном: как отреагировал Трамп

Израильская авиация нанесла удар по командному пункту "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, заявив, что этот объект использовался для планирования атак против израильских военных. В ответ президент США Дональд Трамп призвал стороны воздержаться от дальнейшей эскалации на фоне переговоров о мире с Ираном.

Подробности атаки сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

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Что известно об атаке Израиля на "Хезболлу"?

Израильские военно-воздушные силы 14 июня нанесли удар по командному пункту группировки "Хезболла" в районе Дахия на южном пригороде Бейрута. По данным израильских военных, удар стал ответом на запуск беспилотников в сторону Израиля. Один из дронов, как отмечается, упал вблизи жилых домов в приграничном городе Шломи.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед операцией были приняты меры по минимизации рисков для гражданского населения, в частности использованы высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение. Военные также заявили, что продолжат действия по устранению угроз со стороны "Хезболлы".

Как отреагировал на атаку Дональд Трамп?

На фоне эскалации ситуации отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что удар по Бейруту "не должен был состояться", особенно в момент, когда, по его словам, близится возможность мирного соглашения с Ираном.

Трамп подчеркнул, что Израиль имеет право на самозащиту, однако отвечает на "незначительную атаку", которая не привела к жертвам. Он призвал избегать дальнейших ударов по территории Ливана и одновременно прекращения атак со стороны "Хезболла" против Израиля, подчеркнув, что ситуация может стать началом долгого мирного процесса.