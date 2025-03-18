После 2 месяцев перемирия: Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа
- Израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа.
- Атака нарушила почти двухмесячное перемирие.
Израильские военные сообщили, что осуществляют масштабные удары по целям ХАМАС в Секторе Газа. Эти атаки нарушили почти двухмесячное перемирие.
Об ударах Силы обороны и Силы безопасности Израиля сообщили в совместном заявлении 18 марта, информирует 24 Канал.
Ранее Израиль полностью прекратил подачу электроэнергии в Сектор Газа
Израиль возобновил огонь в Секторе Газа
ЦАХАЛ и Шабак наносят массированные удары по объектам, принадлежащих ХАМАС в Секторе Газа,
– говорится в заявлении.
Официально дополнительных деталей в Израиле не сообщили. Однако СМИ пишут, что ЦАХАЛ начал атаковать после приказа Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца "действовать решительно" против ХАМАС из-за отказа группировки освободить израильских заложников.
Ранее 17 марта ХАМАС обвинил Израиль в невыполнении своих обязательств на первом этапе перемирия. В частности, в прекращении предоставления временных убежищ и решении Израиля закрыть пункты пропуска для помощи.
Заметим, что эти атаки нарушили почти двухмесячное перемирие, которое начало действовать 19 января. Оно приостановило 15 месяцев боевых действий в Секторе Газа.
Что известно о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
Соглашение состоит из 3 этапов. Первый предусматривает полное прекращение огня, вывод войск Израиля из густонаселенных пунктов Сектора Газа и освобождение части заложников. Во время второго этапа должно происходить дальнейшее освобождение заложников, а также полный вывод войск. Третий этап предусматривает начало восстановления Сектора Газы.
Первый этап завершился в начале марта. ХАМАС освободил более 30 израильских заложников, обменяв их на сотни палестинских заключенных и задержанных.