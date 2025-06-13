Со времен войны 1980-х годов Иран не испытывал такой разрушительной серии ударов за один день, – СNN

Со времен ирано-иракской войны 1980-х годов Иран не испытывал такой разрушительной серии ударов в течение одного дня, как в пятницу, 13 июня. Это сигнализирует о новом этапе конфликта с Израилем.

Хотя определенная напряженность возникла еще в 2024 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об атаке

В прошлом году Иран совершил крупнейшую в истории атаку баллистическими ракетами на Израиль в ответ на убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Это ненадолго создало угрозу полномасштабной войны между государствами, прежде чем напряженность на некоторое время спала.

До нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2024 года обострение в отношениях между двумя странами характеризовалась тайными операциями, кибератаками и случайными точечными ударами, в некоторых из которых Тегеран обвинял Израиль, а в других – США.

Однако ни одна одиночная атака не может сравниться по размеру и масштабу с волной ударов 13 июня. По данным ЦАХАЛа, Израиль использовал 200 истребителей, сбросив более 330 "различных боеприпасов" и нанеся удары по более чем 100 целям по всему Ирану.

Эти нападения превзошли серию предыдущих кризисных ситуаций и сигнализируют о новой фазе конфликта между Израилем и Ираном, который десятилетиями длился в тени, прежде чем разразиться реальной конфронтацией в последние 2 года,

– пишет CNN.

Напомним, по данным источников The Times of Israel, подготовка к операции продолжалась в течение многих лет в тесном сотрудничестве между ЦАХАЛ и Моссадом. Решение о ее начале якобы приняли после того, как разведывательные данные указали на приближение Тегерана к "точке невозврата" в своем стремлении получить ядерное оружие.