"Половина мира была бы под риском": как будет развиваться обострение между Израилем и Ираном

Израиль 13 июня 2025 года атаковал Иран. Теперь страны обстреливают друг друга. Ситуация на Ближнем Востоке обостряется, поэтому возможно вмешательство других государств.

В Иране заявили, что будут атаковать страны, которые помогают Израилю. США отправляют военных в регион на случай ухудшения ситуации. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что обострение там уже есть.

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Война между Ираном и Израилем

Иван Ус отметил, что была информация, что Иран почти создал собственное ядерное вооружение. Это уже был четкий сигнал: или нанести удар по объектам, которые готовят оружие для Ирана, или Иран станет страной с крайне опасными средствами поражения.

Половина мира была бы под риском, если бы у Ирана появилось ядерное оружие. Израиль начал с этим бороться. Интересно, что это было на 61-й день после того, как Дональд Трамп дал 60 дней Ирану на то, чтобы идти на сделку,

– отметил он.

Известно, что Иран отказался от ядерной сделки с США. На это отреагировал Израиль, нанеся удар по ядерным объектам.

По мнению Ивана Уса, завершающая стадия войны на Ближнем Востоке будет зависеть от того, как будут себя вести Соединенные Штаты Америки. Если они присоединятся, то конфликт может завершиться быстрее.

К слову, в ответ на израильские удары по Ирану в ночь на 13 июня, США начали переброску своих военных сил в регион, в частности направив эсминцы в восточное Средиземноморье. Вашингтон готовится к возможной реакции Тегерана, а президент США проводит срочные консультации с Советом нацбезопасности.