У Ірані заявили, що атакуватимуть країни, які допомагають Ізраїлю. США відправляють військових в регіон на випадок погіршення ситуації. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що загострення там уже є.

Дивіться також Ще одна велика війна на Близькому Сході: як Іран відповість Ізраїлю та чи долучаться США

Війна між Іраном та Ізраїлем

Іван Ус зауважив, що була інформація, що Іран майже створив власне ядерне озброєння. Це вже був чіткий сигнал: або завдати удар по об'єктах, які готують зброю для Ірану, або Іран стане країною із вкрай небезпечними засобами ураження.

Половина світу була б під ризиком, якби в Ірану з'явилася ядерна зброя. Ізраїль почав з цим боротись. Цікаво, що це було на 61-й день після того, як Дональд Трамп дав 60 днів Ірану на те, щоб йти на угоду,

– зауважив він.

Відомо, що Іран відмовився від ядерної угоди із США. На це відреагував Ізраїль, завдавши удару по ядерних об'єктах.

На думку Івана Уса, завершальна стадія війни на Близькому Сході буде залежати від того, як будуть себе вести Сполучені Штати Америки. Якщо вони доєднаються, то конфлікт може завершитись швидше.

До слова, у відповідь на ізраїльські удари по Ірану в ніч на 13 червня, США почали перекидання своїх військових сил у регіон, зокрема направивши есмінці до східного Середземномор'я. Вашингтон готується до можливої реакції Тегерана, а президент США проводить термінові консультації з Радою нацбезпеки.