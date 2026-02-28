Израиль мог атаковать высшее руководство Ирана: кого ликвидировали в результате спецоперации
- Израильские удары по Ирану были направлены против высокопоставленных иранских чиновников, включая верховного лидера Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.
- Иранский источник сообщил о гибели нескольких командиров Корпуса стражей исламской революции и иранских политиков, но официального подтверждения со стороны Ирана нет.
Израильские удары по Ирану могли быть направлены против высшего военно-политического руководства страны. Среди возможных целей называют верховного лидера Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.
Удары Израиля по Ирану в субботу утром были направлены против высокопоставленных иранских чиновников. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два израильских источника, знакомые с ходом операции.
Кого планировали ликвидировать?
По данным CNN, среди целей были верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник Генерального штаба вооруженных сил Сайид Абдолрахим Мусави, а также президент Ирана Масуд Пезешкиан. Также, по информации израильских источников, под удары могли попасть секретарь новосозданного Совета обороны Ирана Али Шамхани и секретарь Совета национальной безопасности Али Лариджани.
Известно, что в результате атаки Израиля полностью уничтожена резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Уничтожена резиденция аятоллы / Спутниковые снимки NYT
В то же время корреспондент Reuters Фил Стюарт со ссылкой на иранский источник сообщил о гибели нескольких высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции и иранских политиков в результате ударов США и Израиля. Официального подтверждения этой информации со стороны Ирана пока нет. Также неизвестно, пострадал ли кто-то из высшего руководства страны. Данные уточняются.
Что известно о боевых действиях в Иране?
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты начали широкомасштабную военную операцию в Иране с целью нейтрализовать угрозы со стороны иранского руководства. Он подчеркнул, что Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие, и заверил иранцев, что "свобода уже приближается".
Дональд Трамп сообщил о возможных жертвах среди американцев во время операции США в Иране, но отметил, что приняты меры для минимизации рисков. По словам Трампа, иранский режим представляет непосредственную угрозу для США и их союзников, и он призвал к сдаче оружия во избежание гибели.
В ответ Иран атаковал американские военные базы в Бахрейне, ОАЭ, Катаре и Кувейте, вызвав взрывы в этих странах. В Абу-Даби погиб один человек, а власти ОАЭ назвали нападение вопиющим нарушением международного права, оставляя за собой право на ответ.