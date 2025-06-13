Иран назвал удары Израиля "объявлением войны" и обратился в ООН

Иран заявил, что удары Израиля по военным и ядерным объектам –"объявление войны". Тегеран призвал Совбез ООН немедленно собраться и рассмотреть действия израильской стороны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно об обращении Ирана в ООН

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в письме в ООН назвал израильские удары "объявлением войны" и призвал Совет Безопасности "немедленно рассмотреть этот вопрос".

В то же время организация по атомной энергии Ирана заявила, что большинство повреждений от израильских авиаударов по ее подземному заводу по обогащению урана в Натанзе находится "на поверхности".

Представитель организации Бехруз Камальванди также отметил, что в результате обстрела объекта, где под землей размещены обогатительные центрифуги, никто не пострадал.

Напомним, что в Иране подняли красный флаг, символизирующий начало расплаты с Израилем. Представитель Вооруженных сил Ирана Абольфазла Шекарчи заявил, что атака на ядерные объекты и армейское командование получит жесткий ответ.