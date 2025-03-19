Посол Израиля ответил, почему Тель–Авив проголосовал против резолюции ООН по поддержке Украины

В прошлом месяце Израиль и еще 17 стран проголосовали против резолюции ООН по поддержке Украины. Наша страна также иногда голосует против интересов Израиля, поэтому такие голосования являются нормой.

Об этом 24 Каналу рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, отметив, что позиция Израиля по поддержке Украины неизменна. В то же время голос против обусловлен поддержкой от стратегического партнера страны.

Смотрите также Трамп хочет пересмотреть санкции против России: будут ли США усиливать ограничения

Почему Израиль проголосовал против

Посол Израиля объяснил, что каждая страна, а особенно та, которая находится на стадии "горячих" военных действий у себя на территории, имеет определенные обязанности. США, которые не поддержали резолюцию Генассамблеи ООН, которая осуждает войну России в Украине, для Израиля – главный стратегический партнер.

Именно поэтому иногда мы координируем свое голосование с Соединенными Штатами. Иногда мы получаем от них сообщения с просьбой поддержать ту или иную инициативу. На этот раз мы решили поддержать стремление Трама установить мир,

– пояснил Бродский.

Он отметил, что позиция Израиля относительно российско-украинской войны не изменилась – он поддерживает территориальную целостность Украины. Между тем наша страна, по его словам, тоже порой голосует в ООН против интересов его страны, что объясняет обязательством перед ЕС.

Именно поэтому в Украине понимают мотивацию и позицию Израиля. Мы этот эпизод переживем и будем дальше строить свои отношения,

– подытожил посол Израиля.

Напомним, что 24 февраля Генассамблея ООН поддержала резолюцию, инициированную Украиной и европейскими странами, по войне в Украине. За документ проголосовали 93 страны, 18 проголосовали против (среди них, кроме США, России и Израиля, также были Беларусь и Венгрия).