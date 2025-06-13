Израиль ударил по иранскому ядерному объекту в Фордо

Израиль продолжает наносить удары по Ирану. В частности, вечером 13 июня сообщили о новых взрывах – на этот раз в районе Фордо, где есть ядерный объект.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что известно об ударе Израиля по Фордо в Иране

Фордо расположен на северо-западе Ирана. Расстояние оттуда до Тегерана – около 150 километров.

Во время атаки Израиля по ядерным объектам Ирана ночью 13 июня Фордо не пострадал, сообщили в МАГАТЭ. Но уже вечером 13 июня там было громко.

В районе иранского ядерного объекта Фордо прозвучало два громких взрыва,

– сказано в заметке Clash Report.

В Фордо есть подземный завод по обогащению урана. СМИ пишут, что он расположен на глубине нескольких сотен метров.

Пока не известно, насколько поврежден объект. Но на видео, которое распространяют в сети, хорошо заметны столбы дыма.

В районе Фордо в Иране пожар: смотрите видео

Где Фордо в Иране: карта

Данные о заводе в Фордо засекречены. Не ясно, когда начали строительство, однако официально завод запустили в январе 2012 года.



Фордо среди других ядерных объектов Ирана / Инфографика из Википедии

Тогда же, в 2012-м, иностранные СМИ предположили, что Фордо станет одной из мишеней, если начнется война с Израилем. Foreign Policy предполагали, что ЦАХАЛ отправит туда спецназовцев.