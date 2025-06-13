Израиль ударил по иранскому ядерному объекту в Фордо
- Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Фордо вечером 13 июня, где прозвучали два громких взрыва.
- Там есть подземный завод по обогащению урана.
Израиль продолжает наносить удары по Ирану. В частности, вечером 13 июня сообщили о новых взрывах – на этот раз в районе Фордо, где есть ядерный объект.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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Что известно об ударе Израиля по Фордо в Иране
Фордо расположен на северо-западе Ирана. Расстояние оттуда до Тегерана – около 150 километров.
Во время атаки Израиля по ядерным объектам Ирана ночью 13 июня Фордо не пострадал, сообщили в МАГАТЭ. Но уже вечером 13 июня там было громко.
В районе иранского ядерного объекта Фордо прозвучало два громких взрыва,
– сказано в заметке Clash Report.
В Фордо есть подземный завод по обогащению урана. СМИ пишут, что он расположен на глубине нескольких сотен метров.
Пока не известно, насколько поврежден объект. Но на видео, которое распространяют в сети, хорошо заметны столбы дыма.
В районе Фордо в Иране пожар: смотрите видео
Где Фордо в Иране: карта
Данные о заводе в Фордо засекречены. Не ясно, когда начали строительство, однако официально завод запустили в январе 2012 года.
Фордо среди других ядерных объектов Ирана / Инфографика из Википедии
Тогда же, в 2012-м, иностранные СМИ предположили, что Фордо станет одной из мишеней, если начнется война с Израилем. Foreign Policy предполагали, что ЦАХАЛ отправит туда спецназовцев.