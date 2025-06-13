США перебрасывают военные ресурсы на Ближний Восток из-за возможного ответа Ирана

Ночью 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана. На фоне этого Соединенные Штаты перераспределяют военные ресурсы на Ближнем Востоке.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

Читайте также Еще одна большая война на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю и присоединятся ли США

США перебрасывают военные ресурсы

Двое американских чиновников сообщили, что военные ресурсы США перемещают в ответ на удары Израиля по Ирану. Ожидается ответ со стороны Тегерана.

Военно-морские силы приказали эсминцу USS Thomas Hudner начать плавание в направлении восточного Средиземноморья, а также второму эсминцу начать движение вперед, чтобы он мог быть доступен по запросу Белого дома,

– говорится в сообщении.

Один из чиновников отметил, что президент США проводит встречу Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации. Чиновники желают остаться анонимными.

В свою очередь, Дональд Трамп призывает Иран заключить соглашение. По словам президента США, он еще два месяца назад выдвинул иранцам ультиматум на 60 дней, чтобы те пошли на договоренности.