Иран запустил баллистику по Израилю: под ударом – Тель-Авив, работает ПВО

Израильская армия вечером 13 июня зафиксировала ракеты, которые вылетели со стороны Ирана. Уже сообщают о работе ПВО по воздушным целям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report и Армию обороны Израиля.

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Что известно об иранской атаке по Израилю

В Армии обороны Израиля заявили, что обнаружили ракеты, которые были запущены из Ирана в направлении территории Государства Израиль.

Системы ПВО работают над перехватом угрозы. Населению приказано перейти в защищенные укрытия и оставаться там в дальнейшем,

– говорится в сообщении.

Позже израильские военные отметили, что в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, направленных из Ирана. В ЦАХАЛ заверили, что ВВС Израиля осуществляют операции по перехвату и нанесению ударов там, где необходимо для устранения угрозы.

СМИ также опубликовали кадры с тем, как Иран запускает свои ракеты по Израилю.

Иран запустил ракеты по Израилю вечером 13 июня: смотрите видео

СМИ также пишут, что, по предварительным данным, Иран пустил по Израилю около 100 баллистических ракет. В сети также ширят кадры, как по вражеским воздушным целям израильская ПВО.

В Израиле работает ПВО: смотрите видео

Из-за иранской атаки небо над Тель-Авивом стало огненно-красным. Иранскую баллистику пытается перехватить Железный купол, однако есть попадания.

В Тель-Авиве красное небо из-за иранской атаки баллистикой и работу ПВО: смотрите видео

Стоит отметить, что, несмотря на то, что ЦАХАЛ призвал израильтян не публиковать работу ПВО в сеть, кадры все равно активно появляются и распространяют в сети. На некоторых видно, что воздушный бой продолжается прямо в небе над жилыми районами крупных городов страны, таких как Тель-Авив.

Воздушные бои в небе над Тель-Авивом: смотрите видео

Позже в Армии обороны Израиля сообщили, что еще десятки дополнительных ракет были запущены из Ирана в сторону Государства Израиль.

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