Дональд Трамп впервые прокомментировал видеоконференцию, которая состоялась 13 августа между ним, Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

Что сказал Трамп об общении с Зеленским и лидерами ЕС 13 августа?

Американский лидер назвал его очень дружественным.

У нас был очень хороший звонок. Он был на связи, президент Зеленский был на связи. Я бы оценил встречу на 10. Вы знаете, очень, очень дружеская,

– высказался президент США.

Что же касается предстоящей встречи с Путиным на Аляске, Трамп заверил: "Если первая встреча пройдет хорошо, у нас будет вторая почти немедленно. На ней будут Путин, Зеленский и я, если они захотят, чтобы я был".

Впрочем, если президент Соединенных Штатов "не услышит ответов на Аляске, второй встречи может и не быть".

На вопрос репортера, будут ли последствия для Путина и России, если диктатор не согласится прекратить войну в пятницу, Трамп пообещал "очень серьезные последствия".

Однако когда журналисты спросили, верит ли Трамп, что сможет убедить Путина прекратить обстрелы гражданских в Украине, то ответил, что, вероятно, нет.

"Думаю, что нет. Потому что я уже имел такой разговор", – высказался лидер США.