Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bild. Для видеоконференции президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран в Берлине установили рекордные меры безопасности.

Читайте также Зеленский, Трамп и лидеры ЕС согласовали 5 ключевых принципов по прекращению войны

Как ЕС обеспечил максимальную безопасность переговоров?

Основная цель – предотвратить любые попытки прослушивания, в частности со стороны российских спецслужб.

Встреча проходила на четвертом, так называемом "секретном" этаже Ведомства федерального канцлера, где расположен специальный "ситуационный центр" – комната без окон и защищенная от "жучков". Все участники подключались через мониторы в строго оборудованном конференц-зале, а переводчикам даже запретили находиться внутри – разговоры велись на английском.

В комнату допускали только ближайших советников канцлера Фридриха Мерца и президента Владимира Зеленского, а мобильные телефоны оставались снаружи в специальном "шумоприемнике", где их нейтрализовали искусственным шумом, чтобы даже выключенные устройства не могли стать источником прослушивания.

Каждый лидер участвовал из собственной защищенной комнаты, что гарантировало максимальный уровень конфиденциальности и безопасности переговоров.