Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bild. Для відеоконференції президента США Дональда Трампа з лідерами європейських країн у Берліні встановили рекордні заходи безпеки.

Як ЄС забезпечив максимальну безпеку переговорів?

Основна мета – запобігти будь-яким спробам прослуховування, зокрема з боку російських спецслужб.

Зустріч проходила на четвертому, так званому "секретному" поверсі Відомства федерального канцлера, де розташований спеціальний "ситуаційний центр" – кімната без вікон і захищена від "жучків". Усі учасники підключалися через монітори у строго обладнаній конференц-залі, а перекладачам навіть заборонили перебувати всередині – розмови велися англійською.

До кімнати допускали лише найближчих радників канцлера Фрідріха Мерца та президента Володимира Зеленського, а мобільні телефони залишалися зовні у спеціальному "шумоприймачі", де їх нейтралізували штучним шумом, щоб навіть вимкнені пристрої не могли стати джерелом прослуховування.

Кожен лідер брав участь із власної захищеної кімнати, що гарантувало максимальний рівень конфіденційності та безпеки переговорів.