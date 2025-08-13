Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про спілкування із Зеленським і лідерами ЄС 13 серпня?

Американський лідер назвав його дуже дружнім.

У нас був дуже хороший дзвінок. Він був на зв'язку, президент Зеленський був на зв'язку. Я б оцінив зустріч на 10. Ви знаєте, дуже, дуже дружня,

– висловився президент США.

Що ж до майбутньої зустрічі з Путіним на Алясці, Трамп запевнив: "Якщо перша зустріч пройде добре, у нас буде друга майже негайно. На ній будуть Путін, Зеленський і я, якщо вони захочуть, щоб я був".

Втім, якщо президент Сполучених Штатів "не почує відповідей на Алясці, другої зустрічі може й не бути".

На запитання репортера, чи будуть наслідки для Путіна і Росії, якщо диктатор не погодиться припинити війну в п'ятницю, Трамп пообіцяв "дуже серйозні наслідки".

