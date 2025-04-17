Зеленский не виновен в войне, хотя я не его фанат, – Трамп

Несколько дней назад Дональд Трамп фактически обвинил своего предшественника – Джо Байдена – и Владимира Зеленского в том, что война в Украине началась. Теперь американский лидер уточнил свои слова.

Ранее Трамп говорил, что, мол, "было много способов предотвратить начало войны", но Байден и Зеленский якобы это не сделали, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента США и премьера Италии в Вашингтоне.

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Что сказал Трамп

Политик заявил, что не считает Зеленского ответственным за войну в Украине. Однако он добавил, что не рад тому факту, что война началась.

"Эта война, которую мы не начинали, не началась, будь я президентом. Миллионы людей были бы живы, а не мертвы. Разрушенные города были бы цветущими", – заявил Трамп.

Трамп рассказал, что сейчас пытается остановить Путина.

О Зеленском он снова заявил, что ему "не стоило начинать" войну против России, которая во много раз больше Украины, но при этом добавил: "Я его не виню, но не думаю, что он действовал хорошо. Я не большой его поклонник".

К слову, Трамп заявил, что Россия сообщит свою позицию относительно мира на этой неделе, после чего будут приняты решения.