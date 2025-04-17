Трамп также выразил надежду, что ситуация в Украине приближается к мирному урегулированию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление американского лидера во время брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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Что заявил Трамп о войне в Украине

По словам президента США, он хочет, чтобы война и убийства людей прекратились. Трамп выразил недовольство из-за того, что российский диктатор Владимир Путин долго принимает решения и затягивает переговоры.

Я думаю, что он опаздывает. Очень медленно все идет. Я не рад по этому поводу. Мы будем ожидать и я надеюсь, что он довольно быстро даст свой ответ,

– говорит американский лидер.