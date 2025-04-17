Трамп також висловив сподівання, що ситуація в Україні наближається до мирного врегулювання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву американського лідера під час брифінгу з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

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Що заявив Трамп про війну в Україні

За словами президента США, він хоче, аби війна та вбивства людей припинилися. Трамп висловив невдоволення через те, що російський диктатор Владімір Путін довго приймає рішення та затягує перемовини.

Я думаю, що він запізнюється. Дуже повільно все йде. Я не радий з цього приводу. Ми будемо очікувати і я сподіваюся, що він доволі швидко дасть свою відповідь,

– каже американський лідер.