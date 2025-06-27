Трамп придумал "невероятное" предложение для Ирана, но не учел главного

Соединенные Штаты хотят предложить Ирану инвестиции на сумму 30 миллиардов долларов, снятие санкций и доступ к замороженным иранским активам. Все это в обмен на отказ страны от своей ядерной программы.

Политолог Валентин Гладких в эфире 24 Канала высказал мнение, что эти предложения Трампа для Ирана не являются привлекательными и объяснил почему.

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Логика Трампа не совпадает с логикой Ирана

Американский президент, по мнению политолога, вероятно не понимает, что Иран в этом контексте решает не экономические вопросы, а те, которые имеют для него экзистенциальное значение. Здесь не вопрос цены, а ценностей Тегерана.

Да, можно спорить по поводу того, насколько эти ценности, которые декларирует Иран, адекватны. Однако его цель понятна. Иран не хочет мириться с существованием такого государства как Израиль. Это иррационально,

– озвучил Гладких.

Конечно, что значительно рациональнее было бы признать эту страну, наладить продуктивные двусторонние взаимовыгодные отношения, торговлю, чтобы было благосостояние и граждане Ирана и Израиля безопаснее себя чувствовали. Однако у руководства Ирана другая логика, ему не нравится нынешний мировой порядок. Вместо того, чтобы стать его частью, эта страна хочет всемирной Исламской революции.

Аналогичная ситуация, как заметил политолог, и с россиянами. Европа торговала с Россией, а та наживалась на ней, коррумпировала европейские элиты. Российские олигархи скупали недвижимость в ЕС, имели там имения, их дети жили и учились в Европе. Все вроде бы для военно-политического руководства России было прекрасно.

Но в определенный момент россияне решили, что для них это не имеет значения, а важнее – уничтожить Украину и в принципе Европу. Поэтому стоит понимать, что экономическая логика в этом контексте не сработает,

– считает Гладких.

Иран, как предполагает политолог, может сделать вид, что принял предложение США. Однако, по его убеждению, без трансформации иранского политического режима ничего у Трампа не получится и Иран со временем может иметь ядерное оружие со всеми вытекающими от этого последствиями.