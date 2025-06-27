Трамп придумал "невероятное" предложение для Ирана, но не учел главного
- США могут предложить Ирану решение экономических проблем в обмен на отказ от ядерной программы.
- Политолог Валентин Гладких считает, что Тегеран незаинтересован в этом предложении.
- Гладких предполагает, что если политический режим Ирана не изменится, то в будущем эта страна будет иметь ядерное оружие.
Соединенные Штаты хотят предложить Ирану инвестиции на сумму 30 миллиардов долларов, снятие санкций и доступ к замороженным иранским активам. Все это в обмен на отказ страны от своей ядерной программы.
Политолог Валентин Гладких в эфире 24 Канала высказал мнение, что эти предложения Трампа для Ирана не являются привлекательными и объяснил почему.
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Логика Трампа не совпадает с логикой Ирана
Американский президент, по мнению политолога, вероятно не понимает, что Иран в этом контексте решает не экономические вопросы, а те, которые имеют для него экзистенциальное значение. Здесь не вопрос цены, а ценностей Тегерана.
Да, можно спорить по поводу того, насколько эти ценности, которые декларирует Иран, адекватны. Однако его цель понятна. Иран не хочет мириться с существованием такого государства как Израиль. Это иррационально,
– озвучил Гладких.
Конечно, что значительно рациональнее было бы признать эту страну, наладить продуктивные двусторонние взаимовыгодные отношения, торговлю, чтобы было благосостояние и граждане Ирана и Израиля безопаснее себя чувствовали. Однако у руководства Ирана другая логика, ему не нравится нынешний мировой порядок. Вместо того, чтобы стать его частью, эта страна хочет всемирной Исламской революции.
Аналогичная ситуация, как заметил политолог, и с россиянами. Европа торговала с Россией, а та наживалась на ней, коррумпировала европейские элиты. Российские олигархи скупали недвижимость в ЕС, имели там имения, их дети жили и учились в Европе. Все вроде бы для военно-политического руководства России было прекрасно.
Но в определенный момент россияне решили, что для них это не имеет значения, а важнее – уничтожить Украину и в принципе Европу. Поэтому стоит понимать, что экономическая логика в этом контексте не сработает,
– считает Гладких.
Иран, как предполагает политолог, может сделать вид, что принял предложение США. Однако, по его убеждению, без трансформации иранского политического режима ничего у Трампа не получится и Иран со временем может иметь ядерное оружие со всеми вытекающими от этого последствиями.