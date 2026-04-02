Китай расширяет свои ядерные амбиции: что известно о Зоне 906

В 2022 году в китайские власти начали секретное выселение и перестройку территорий в провинции Сычуань, назвав это "государственной тайной". Впрочем, сейчас там продолжается масштабное расширение объектов, связанных с производством ядерного оружия.

Об этом говорится в расследовании CNN.

Что известно о расширении ядерных амбиций Китая?

По данным издания, спутниковые снимки показывают, что за более чем три года территорию провинции Сычуань полностью сравняли с землей, а на ее месте построили новые объекты для поддержки ключевых ядерных мощностей Китая. Эта информация подтверждается заявлениями администрации Дональда Трампа о том, что Пекин активно проводит крупнейшую модернизацию своего ядерного арсенала за последние десятилетия.

Президент США должен посетить Пекин уже в мае. Вероятно, он попытается начать диалог о сдерживании ядерных амбиций лидера Китая Си Цзиньпина. Известно, что в начале этого года завершилось действие последнего соглашения о сокращении вооружений между Россией и США. Это связано с тем, что Трамп стремился заключить новую, расширенную договоренность с Кремлем, которая также касалась и Китая.

Справка! Трамп планировал осуществить визит в Пекин в период с 31 марта по 2 апреля, однако впоследствии попросил отложить встречу с Си Цзиньпином примерно на месяц. Вероятно, такое решение связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.



Политолог Петр Олещук в комментарии 24 Канала предположил, что на встрече с лидером Китая Трамп планирует показать, что Венесуэла, Иран, Россия "больше не ваши". Поэтому, чтобы получать и в дальнейшем необходимые энергетические ресурсы стоит договариваться на условиях США.

Впрочем, заметные изменения на объектах в провинции свидетельствуют, что Китай не замедляет развитие ядерного оружия. Наоборот, разработки, которые ведет Народно-освободительная армия Китая, продолжаются в активном темпе.

Одним из ключевых новых объектов стал большой купол необычной формы, напоминающий конфету. Он появился на берегу реки Тунцзян менее чем за пять лет. Предположительно, его еще не ввели в работу, поскольку сооружение до сих пор оснащают оборудованием.

Купол площадью около 36 квадратных футов окружен укрепленными бетонно-стальными конструкциями с радиационной защитой и системами безопасности. Эксперты считают, что все это предназначено для работы с опасными материалами, в частности с ураном и плутонием.

Расследователи говорят, что объект расположен на территории ядерной базы, известной для ЦРУ, и имеет три уровня защиты. Рядом есть тоннель в склоне горы. Чтобы проанализировать отдельные особенности участка, известного как 906, CNN собрало более 50 снимков с разных этапов строительства объекта в 3D-модель.



Ядерная база Китая / 3D-модель Vantor

Это здание – почти тест Роршаха для худших кошмаров людей о том, что задумал Китай. Этот объект является центральным элементом. Он символизирует все эти изменения. Кажется, что в конце этого процесса производственные мощности будут намного больше,

– сказал Джеффри Льюис, выдающийся исследователь глобальной безопасности из Миддлберийского колледжа.

Дороги, которые недавно отремонтировали, соединяют Зону 906 по меньшей мере с тремя другими ядерными базами в районе провинции Цзитун.

Пекин стремился стать третьей по масштабу страной в мире по производству ядерных боеголовок. Поэтому уже в 2020 году запасы боеголовок Китая превысили запасы Франции. Пентагон считает, что сейчас Китай быстрее наращивает свой ядерный арсенал, однако имея чуть более 600 боеголовок он значительно отстает от США и России – их запасы как минимум вчетверо больше.

В феврале 2026 года заместитель государственного секретаря по вопросам контроля над вооружениями Томас Ди Нанно обвинил Китай в нарушении запрета на испытания взрывного ядерного оружия. Тогда как Пекин решительно опроверг это утверждение.

Представитель Министерства обороны Китая Цзян Бинь заявил, что эти замечания "искажают факты и очерняют Китай".

В то же время CNN пишет, что изменения в провинции Цзитун начались еще в 2021 году после того, как Си публично поручил своему военному руководству "ускорить создание высокоуровневых стратегических сил сдерживания".

