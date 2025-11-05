Путин якобы приказал начать подготовку к ядерным испытаниям: в Кремле отреагировали
- Путин поручил начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям после заявлений США о ядерных испытаниях.
- Министр обороны России Белоусов рекомендует начать немедленную подготовку к испытаниям на полигоне "Новая земля".
После заявлений Президента США о ядерных испытаниях российский диктатор Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он поручил готовиться к возможным полномасштабным ядерным испытаниям.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство международной информации "РИА Новости".
Россия готовится к ядерным испытаниям: что известно?
В среду, 5 ноября, российский министр обороны Белоусов заявил, что считает целесообразным начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям на полигоне "Новая земля". Он отметил, что Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения.
В свою очередь, во время совещания в Кремле Путин поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний.
В начале совещания обсуждались намерения США возобновить испытания ядерного оружия. Российский диктатор подчеркнул, что Москва якобы придерживается обязательств Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но должна принять адекватные ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими участниками соглашения.
В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин поручил не готовить ядерные испытания, а изучить их целесообразность.
Какие заявления о ядерном оружии сделал Трамп?
Напомним, что Трамп приказал возобновить испытания ядерного оружия в США, однако без осуществления реальных ядерных взрывов. Это тестирование предусматривает проверку отдельных элементов ядерного арсенала.
Президент отметил, что США, в отличие от других стран, открыто говорит об испытаниях атомного вооружения. По его словам, США имеют больше ядерного оружия, чем любое другое государство. Его достаточно для того, чтобы 150 раз взорвать мир.
На фоне этого в США 5 ноября провели тестовый запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III без ядерной боеголовки, которая преодолела 6 760 километров.