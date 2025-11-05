Путин якобы приказал начать подготовку к ядерным испытаниям: в Кремле отреагировали

После заявлений Президента США о ядерных испытаниях российский диктатор Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он поручил готовиться к возможным полномасштабным ядерным испытаниям.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство международной информации "РИА Новости".

Россия готовится к ядерным испытаниям: что известно?

В среду, 5 ноября, российский министр обороны Белоусов заявил, что считает целесообразным начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям на полигоне "Новая земля". Он отметил, что Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения.

В свою очередь, во время совещания в Кремле Путин поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний.

В начале совещания обсуждались намерения США возобновить испытания ядерного оружия. Российский диктатор подчеркнул, что Москва якобы придерживается обязательств Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но должна принять адекватные ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими участниками соглашения.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин поручил не готовить ядерные испытания, а изучить их целесообразность.

Какие заявления о ядерном оружии сделал Трамп?