Путін наказав розпочати підготовку до повномасштабних ядерних випробувань

Після заяв Президента США про ядерні випробування російський диктатор Володимир Путін зібрав у Кремлі оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Він доручив готуватися до можливих повномасштабних ядерних випробувань.

Про це пише 24 Канал із посиланням на пропагандистське агентство міжнародної інформації "РІА Новини".

Росія готується до ядерних випробувань: що відомо?

У середу, 5 листопада, російський міністр оборони Білоусов заявив, що вважає за доцільне розпочати негайну підготовку до ядерних випробувань на полігоні "Нова земля". Він зауважив, що Вашингтон активно нарощує стратегічні наступальні озброєння.

Своєю чергою, під час наради у Кремлі Путін доручив зібрати інформацію, провести аналіз і внести пропозиції про можливий початок робіт з підготовки ядерних випробувань.

На початку наради обговорювалися наміри США відновити випробування ядерної зброї. Російський диктатор наголосив, що Москва нібито дотримується зобов'язань Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, але повинна вжити адекватних заходів у відповідь у разі проведення ядерних випробувань іншими учасниками угоди.