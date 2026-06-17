В НАТО ответили, есть ли российское ядерное оружие на территории Беларуси

Российское политическое руководство продолжает оказывать давление на Украину и страны НАТО, периодически заявляя о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси. В то же время на данный момент нет подтверждений того, что такие планы были реализованы.

Об этом 24 Каналу рассказал высокопоставленный представитель НАТО.

Смотрите также: Отклоняются от цели на десятки километров: аналитики назвали главные проблемы "Орешника"

Есть ли ядерное оружие на территории Беларуси?

Источник сообщил, что НАТО пока не фиксирует признаков размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси. Существует соответствующая инфраструктура и техническое оснащение, однако фактического присутствия ядерных боезарядов нет.

Чиновник НАТО добавил, что Россия продолжает использовать ядерную риторику как инструмент давления и запугивания, поскольку других эффективных рычагов влияния просто нет.

Также он отметил, что даже в случае потенциального размещения ядерного оружия на территории Беларуси общая ситуация для НАТО не изменится.

К слову, недавно главнокомандующий военно-космическими силами Германии генерал-майор Михаэль Траут высказал предположение, что Россия может работать над технологией размещения ядерной боеголовки в космосе.

Он подчеркнул, что ядерный взрыв в космосе не будет похож на обычный удар по Земле — его последствия могут оказаться разрушительными для современных обществ и вооруженных сил, которые полагаются на спутники для связи, навигации, банковского дела, транспорта, прогнозирования погоды и военных целей.