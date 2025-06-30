Я ничего не предлагаю Ирану, поскольку мы уничтожили его ядерные объекты, – Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно дальнейших переговоров с Ираном. Он вновь повторил тезис о полном уничтожении иранских ядерных объектов.

Факт уничтожения иранской ядерной программы является сомнительным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Дональда Трампа в соцсети Truth Social и его интервью Fox News.

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Трамп отрицает, что ведет переговоры с Ираном

Я НИЧЕГО не предлагаю Ирану – в отличие от Обамы, который дал им миллиарды долларов в рамках провального СВПД (соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий с Ираном, – 24 Канал). Я даже не разговариваю с ними, поскольку мы уничтожили их ядерные объекты,

– заявил Трамп.

Трамп также отметил, что может поддержать снятие санкций с Ирана, если он "будет мирный".

"И если они (иранцы, – 24 Канал) выполнят свою работу, если они будут мирными и если они смогут показать нам, что не будут наносить больше вреда, я сниму санкции", – добавил он.

В последние дни СМИ говорят о том, что США проводят своеобразную политику "кнута и пряника", чтобы вернуть Иран к переговорам. Трамп хочет заключить новое соглашение, которое было бы лучше СВПД, из которого он в свое время вышел. Впрочем, это заявление Трампа противоречит этим оценкам.