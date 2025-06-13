В CNN объяснили, почему ядерные объекты Ирана трудно уничтожить

Иран на протяжении лет укреплял свои ядерные структуры, чтобы защитить их от угрозы военных ударов. Именно это усложнит их полное уничтожение.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на военных экспертов CNN.

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Почему ядерные объекты Ирана трудно уничтожить

Как указали военные эксперты, Иран годами укреплял свои ядерные структуры.

Тип бетона, который используют (иранцы), на самом деле является очень специализированным, затвердевшим бетоном,

– сказал военный аналитик CNN Седрик Лейтон.

Согласно его словам, непонятно, могут ли бомбы Израиля пробить такой тип бетона. Он пояснил, что в таком случае "израильтянам пришлось бы организовывать волны атак".

Указывается, что некоторые объекты закопаны под землей. Так было задумало, чтобы сделать их недоступными для израильского оружия.

Трита Парси, исполнительный вице-президент Института Квинси в Вашингтоне, сказала, например, что иранский ядерный объект Фордоу закопан на глубине полмили.

"Я не думаю, что мы увидели в этих атаках какие-то доказательства того, что израильтяне на самом деле имеют такие возможности", – сказал он.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Алекс Плитсас сказал, что подземные ядерные объекты Тегерана соединены туннелями с поворотами на 90 градусов, что добавляет еще один уровень сложности.

"Крылатые ракеты не могут развернуться на 90 градусов... поэтому варианты ограничены", – сказал он.