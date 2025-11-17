США готовятся к ядерному противостоянию с двумя соперниками, – WSJ

Мир уже находится в условиях новой гонки ядерных вооружений. В ней Соединенным Штатам придется одновременно противостоять двум равным соперникам – Китаю и России.

Бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крениг отмечает, что мир вступает в третий ядерный век, который будет гораздо больше похож на холодную войну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Кремль размышляет над "целесообразностью" начала ядерных испытаний

Что говорят в WSJ о новой гонке вооружений?

В WSJ отмечают, что Пекин, который до недавнего времени имел относительно небольшой ядерный арсенал, стремительно наращивает свой потенциал и может достичь паритета с США уже к середине 2030-х годов. В то же время Россия разрабатывает новое поколение ядерных систем, ориентированных на поражение американских городов.

В отличие от Москвы и Вашингтона, которые все еще связаны определенными ограничениями Договора СНВ-III, истекающего в феврале, Китай не участвует в системе контроля над вооружениями и активно наращивает арсенал.

По оценкам американских экспертов, в США сейчас есть 5117 ядерных боеголовок, из них 3700 – сняты с вооружения, в России – 5459, а в Китае – около 600. К "ядерному клубу" активно присоединяется и Северная Корея, которая уже владеет примерно 50 боеголовками и разрабатывает ракеты и субмарины для ударов по США.

Американская программа модернизации ядерной сферы базировалась на предположении, что угроза со стороны России, Китая и КНДР не будет расти. Теперь эти ожидания оказались ошибочными.

Стоит заметить, что пока Китай не готов к переговорам по контролю над вооружениями: там хотят сначала догнать США и Россию. Некоторые китайские военные эксперты прямо заявляют, что цель Пекина – иметь столько ядерного оружия, чтобы США "никогда не посмели" применить его против Китая.

На фоне войны против Украины Кремль регулярно прибегает к ядерным угрозам, пытаясь ограничить поддержку Киева со стороны Запада. Однако эксперты отмечают, что многие российские "чудо-оружия", в частности ракета "Буревестник" и системы "Посейдон", не готовы к реальному применению и больше выполняют роль инструмента запугивания.

Для россиян мотивацией во многом служит просто фактор страха, заставляющий нас говорить об этой страшной ракете. Она поглощает их бюджет на исследования и разработки. По сути, это пустая трата денег для России,

– объяснил Фабиан Хоффман из университета Осло.

Он также добавил, что у китайцев гораздо более умный подход, ведь они просто строят боеголовки и межконтинентальные баллистические ракеты, не пытаясь создавать что-то странное и экзотическое.

Что известно об испытаниях ядерного оружия?