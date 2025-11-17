США готуються до ядерного протистояння з двома суперниками, – WSJ
Світ уже перебуває в умовах нової гонки ядерних озброєнь. У ній Сполученим Штатам доведеться одночасно протистояти двом рівним суперникам – Китаю та Росії.
Колишній співробітник Пентагону Метью Креніг зазначає, що світ вступає в третє ядерне століття, яке буде набагато більше схоже на холодну війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Що кажуть у WSJ про нову гонку озброєнь?
У WSJ зазначають, що Пекін, який донедавна мав відносно невеликий ядерний арсенал, стрімко нарощує свій потенціал і може досягнути паритету зі США вже до середини 2030-х років. Водночас Росія розробляє нове покоління ядерних систем, орієнтованих на ураження американських міст.
На відміну від Москви та Вашингтона, які все ще пов’язані певними обмеженнями Договору СНО-III, що спливає у лютому, Китай не бере участі в системі контролю над озброєннями та активно нарощує арсенал.
За оцінками американських експертів, у США нині є 5117 ядерних боєголовок, з них 3700 – зняті з озброєння, у Росії – 5459, а в Китаю – близько 600. До "ядерного клубу" активно долучається і Північна Корея, яка вже володіє приблизно 50 боєголовками та розробляє ракети й субмарини для ударів по США.
Американська програма модернізації ядерної сфери базувалася на припущенні, що загроза з боку Росії, Китаю та КНДР не зростатиме. Тепер ці очікування виявилися хибними.
Варто зауважити, що наразі Китай не готовий до переговорів щодо контролю над озброєннями: там хочуть спершу наздогнати США та Росію. Деякі китайські військові експерти прямо заявляють, що мета Пекіна – мати стільки ядерної зброї, щоб США "ніколи не посміли" застосувати її проти Китаю.
На тлі війни проти України Кремль регулярно вдається до ядерних погроз, намагаючись обмежити підтримку Києва з боку Заходу. Однак експерти наголошують, що багато російських "чудо-озброєнь", зокрема ракета "Буревісник" та системи "Посейдон", не готові до реального застосування й більше виконують роль інструмента залякування.
Для росіян мотивацією багато в чому служить просто фактор страху, що змушує нас говорити про цю страшну ракету. Вона поглинає їхній бюджет на дослідження і розробки. По суті, це марна трата грошей для Росії,
– пояснив Фабіан Гоффман з університету Осло.
Він також додав, що у китайців набагато розумніший підхід, адже вони просто будують боєголовки й міжконтинентальні балістичні ракети, не намагаючись створювати щось дивне й екзотичне.
Що відомо про випробування ядерної зброї?
Раніше Дмитро Пєсков заявив, що Росія та Китай нібито не займаються ядерними випробуваннями. Речник Кремля заперечив, що випробування "Буревісник" і "Посейдон" були ядерними.
Однак Дональд Трамп наказав відновити випробування ядерної зброї США, щоб відповісти на загрози з боку Росії. Полковник збройних сил США у відставці Джон Світ та аналітик із нацбезпеки США Марк Тот вважають, що наказ Трампа є стратегічним посланням, а реальне застосування ядерної зброї малоймовірне.
Водночас військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу зазначив, що Володимир Путін постійно погрожує ядерною зброєю. Однак наразі Росія має величезну кількість проблем через війну проти України, а через ядерну гонку ризикує повторити сценарій Радянського Союзу.