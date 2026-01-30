До начала новой "ядерной" гонки России и США могут оставаться считанные дни, – Reuters

5 февраля 2026 года истекает срок действия договора New START. Это означает снятие ограничений для России и США на стратегические ядерные арсеналы дальнего действия. Обе страны могут начать новую гонку ядерного вооружения.

Договоренности об ограничении ядерного арсенала действуют с момента их принятия в 1972 году президентом США Ричардом Никсоном и советским лидером Леонидом Брежневым. Теперь Владимир Путин предлагает продлить договор по крайней мере на год. Впрочем, Дональд Трамп не спешит давать ответ, пишет Reuters.

Насколько реальна гонка ядерных вооружений между США и Россией?

В этом месяце Трамп заявил, что "если договор истечет – значит, истечет", и что его следует заменить лучшим соглашением.

Некоторые американские политики считают, что президент США должен отклонить предложение Путина, освободив Вашингтон от ограничений и позволив нарастить арсенал для противодействия стремительному ядерному усилению третьей державы – Китая.

Трамп говорит, что стремится к "денуклеаризации" вместе с Россией и Китаем. Однако Пекин в свою очередь подчеркивает, что глупо ожидать его участия в переговорах о разоружении с двумя странами, чьи арсеналы до сих пор значительно превышают китайский.

Предложение Владимира Путина временно сохранить действующие ограничения вызвало споры в США. Сторонники контроля над вооружениями призывают избежать новой гонки, которая может стоить триллионы долларов и повысить риск катастрофических ошибок. По оценкам Конгресса, модернизация и содержание ядерных сил США в ближайшие годы обойдется налогоплательщикам почти в 1 триллион долларов.

Критики же отмечают, что России нельзя доверять, вспоминая, что в 2023 году она приостановила проверки в рамках New START, призванные контролировать, соблюдает ли другая сторона лимиты на ядерное оружие.

По их мнению, США должны нарастить ядерный потенциал, чтобы одновременно сдерживать и Россию, и Китай, ведь ограничения, установлены еще в 2010 году, уже не соответствуют нынешним угрозам.

В Белом доме заявляют, что окончательное решение относительно будущего ядерных договоренностей примет сам президент США. В России же отмечают, что готовы к любому развитию событий и будут реагировать на новые угрозы жестко и оперативно.

Почему ядерные договоры важны?