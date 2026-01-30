До начала новой "ядерной" гонки России и США могут оставаться считанные дни, – Reuters
- Срок действия договора New START между Россией и США истекает 5 февраля 2026 года.
- Дональд Трамп до сих пор не согласился на его продление.
- Некоторые американские чиновники призывают президента не продлевать договор и наращивать ядерное оружие для противодействия России и Китаю.
5 февраля 2026 года истекает срок действия договора New START. Это означает снятие ограничений для России и США на стратегические ядерные арсеналы дальнего действия. Обе страны могут начать новую гонку ядерного вооружения.
Договоренности об ограничении ядерного арсенала действуют с момента их принятия в 1972 году президентом США Ричардом Никсоном и советским лидером Леонидом Брежневым. Теперь Владимир Путин предлагает продлить договор по крайней мере на год. Впрочем, Дональд Трамп не спешит давать ответ, пишет Reuters.
Насколько реальна гонка ядерных вооружений между США и Россией?
В этом месяце Трамп заявил, что "если договор истечет – значит, истечет", и что его следует заменить лучшим соглашением.
Некоторые американские политики считают, что президент США должен отклонить предложение Путина, освободив Вашингтон от ограничений и позволив нарастить арсенал для противодействия стремительному ядерному усилению третьей державы – Китая.
Трамп говорит, что стремится к "денуклеаризации" вместе с Россией и Китаем. Однако Пекин в свою очередь подчеркивает, что глупо ожидать его участия в переговорах о разоружении с двумя странами, чьи арсеналы до сих пор значительно превышают китайский.
Предложение Владимира Путина временно сохранить действующие ограничения вызвало споры в США. Сторонники контроля над вооружениями призывают избежать новой гонки, которая может стоить триллионы долларов и повысить риск катастрофических ошибок. По оценкам Конгресса, модернизация и содержание ядерных сил США в ближайшие годы обойдется налогоплательщикам почти в 1 триллион долларов.
Критики же отмечают, что России нельзя доверять, вспоминая, что в 2023 году она приостановила проверки в рамках New START, призванные контролировать, соблюдает ли другая сторона лимиты на ядерное оружие.
По их мнению, США должны нарастить ядерный потенциал, чтобы одновременно сдерживать и Россию, и Китай, ведь ограничения, установлены еще в 2010 году, уже не соответствуют нынешним угрозам.
В Белом доме заявляют, что окончательное решение относительно будущего ядерных договоренностей примет сам президент США. В России же отмечают, что готовы к любому развитию событий и будут реагировать на новые угрозы жестко и оперативно.
Почему ядерные договоры важны?
- Ядерные договоры важны, потому что они не только ограничивают количество ракет и ядерных боеголовок. Они также обязывают страны обмениваться информацией о своих ядерных силах. Это важно, чтобы стороны лучше понимали позицию друг друга, ее страхи и мотивы.
- Без нового договора США и Россия вынуждены будут действовать, исходя из худших сценариев – предполагая, что другая сторона наращивает, испытывает и разворачивает оружие без всяких ограничений. Такой процесс сам себя подпитывает и быстро делает ситуацию опасной и нестабильной.
- После распада Советского Союза США и Россия неоднократно обновляли договоры времен Холодной войны, которые ограничивали стратегическое ядерное оружие.
- Самый новый из них – New START – был подписан в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Он устанавливает лимит в 1 550 развернутых ядерных боеголовок для каждой стороны, а также ограничивает количество носителей этого оружия – ракет и бомбардировщиков – до 700 единиц. Заменить этот договор будет сложно.
- Россия создала новые виды ядерного оружия, которые не подпадают под действие New START. В то же время Дональд Трамп объявил о планах создать космическую систему противоракетной обороны, что, по мнению Москвы, может нарушить стратегический баланс.
- Параллельно Китай активно наращивает свой ядерный арсенал, не будучи ограниченным никакими соглашениями с США или Россией. По оценкам, Китай уже имеет около 600 боеголовок, а к 2030 году их может быть более 1 000.
- В 2023 году двухпартийная комиссия Конгресса США заявила, что Соединенные Штаты впервые оказались перед серьезной угрозой со стороны сразу двух ядерных держав – России и Китая – и должны быть готовы к противостоянию с обеими.
- В связи с этим комиссия посоветовала заранее подготовиться к возвращению части ядерных боеголовок, которые были сняты с боевого дежурства в соответствии с договором New START.
- Речь идет о боеголовках для межконтинентальных и подводных ракет, а также о восстановлении ядерной роли для части стратегических бомбардировщиков. Бывшие американские чиновники отмечают, что для этого не нужно создавать новое оружие – необходимые боеголовки уже изготовлены и хранятся на складах.
- Часть экспертов считает, что даже в случае реализации такого сценария рост ядерного арсенала США будет умеренным. В то же время другие предостерегают: теоретически США могут почти удвоить количество развернутых боеголовок, а Россия – добавить еще несколько сотен, хотя для этого обеим сторонам понадобится как минимум около года.