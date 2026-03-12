Израиль уничтожил ядерный объект Ирана, на котором проводили тайные опыты

ЦАХАЛ сообщила об атаке на ядерный объект Ирана, расположенный вблизи Тегерана. Там работали над "критическими возможностями в сфере разработки ядерного оружия".

Об этом сообщает The Times of Israel.

Что атаковал Израиль в Иране?

По словам израильских военных, атаке подвергся комплекс "Талеган", расположенный вблизи Тегерана. Предположительно, на нем занимались разработкой современных взрывчатых веществ и проведением секретных экспериментов в AMAD.

Справочно. AMAD это секретная программа Ирана по созданию ядерного оружия. Согласно официальным данным, ее приостановили в 2003 году, однако разведка Израиля неоднократно настаивала на том, что она продолжается.

Иранский режим продолжает усилия по продвижению и развитию возможностей, необходимых для разработки ядерного оружия,

– утверждает ЦАХАЛ.

Отмечают, что соответствующий удар Армия обороны Израиля недавно нанесла в рамках серии операций более широкой кампании, направленных на "дальнейшее подрыв ядерных амбиций иранского террористического режима".

В прошлый раз комплекс "Талеган" оказался под ударом в октябре 2024 года. Здание тогда было почти разрушено. Также сообщали, что Иран "принял меры для восстановления комплекса" после этих ударов.

Какова ситуация на Ближнем Востоке?