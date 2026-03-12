Израиль уничтожил ядерный объект Ирана, на котором проводили тайные опыты
- Израиль нанес удар по ядерному объекту Ирана "Талеган" вблизи Тегерана, где, вероятно, проводили опыты в рамках программы AMAD.
- ЦАХАЛ заявляет, что атака является частью кампании против иранских ядерных амбиций, причем предыдущий удар по объекту был в октябре 2024 года.
ЦАХАЛ сообщила об атаке на ядерный объект Ирана, расположенный вблизи Тегерана. Там работали над "критическими возможностями в сфере разработки ядерного оружия".
Об этом сообщает The Times of Israel.
Что атаковал Израиль в Иране?
По словам израильских военных, атаке подвергся комплекс "Талеган", расположенный вблизи Тегерана. Предположительно, на нем занимались разработкой современных взрывчатых веществ и проведением секретных экспериментов в AMAD.
Справочно. AMAD это секретная программа Ирана по созданию ядерного оружия. Согласно официальным данным, ее приостановили в 2003 году, однако разведка Израиля неоднократно настаивала на том, что она продолжается.
Иранский режим продолжает усилия по продвижению и развитию возможностей, необходимых для разработки ядерного оружия,
– утверждает ЦАХАЛ.
Отмечают, что соответствующий удар Армия обороны Израиля недавно нанесла в рамках серии операций более широкой кампании, направленных на "дальнейшее подрыв ядерных амбиций иранского террористического режима".
В прошлый раз комплекс "Талеган" оказался под ударом в октябре 2024 года. Здание тогда было почти разрушено. Также сообщали, что Иран "принял меры для восстановления комплекса" после этих ударов.
Какова ситуация на Ближнем Востоке?
Ранее у побережья Ирака прогремели взрывы на трех нефтяных танкерах, что привело к гибели человека и эвакуации экипажей. После атаки власти страны временно приостановили работу нефтяных портов.
Еще раньше Иран осуществил самую интенсивную и тяжелую ракетную операцию с начала войны на Ближнем Востоке, выпустив дальнобойные баллистические ракеты. Целью стали Израиль и американские военные объекты.
Также известно, что итальянская военная база в Эрбиле в иракском Курдистане подверглась атаке. Откуда именно прилетел беспилотник, неизвестно. Предположительно, беспилотник типа "Шахед" попал в военное транспортное средство.