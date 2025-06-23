Насколько поврежден ядерный объект в Фордо: МАГАТЭ сделало новое заявление

Фордо – основное место обогащения урана в Иране. Именно на этот объект американские бомбардировщики сбросили несколько противобункерных бомб в ночь на 22 июня.

Выступая в Вене, глава МАГАТЭ Гросси допустил, что США, вероятно, нанесли "очень значительные повреждения" подземной части ядерного объекта Ирана в Фордо, расположенного глубоко в горах, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Насколько поражен объект в Фордо

Рафаэль Гросси отметил, что учитывая количество использованных взрывчаток и чувствительность центрифуг для обогащения урана, вероятность значительных повреждений очень высока.

Однако он предостерег, что ни одна организация, включая МАГАТЭ, пока не имеет возможности полностью оценить уровень подземных повреждений в Фордо.

Гросси призвал к прекращению огня, чтобы инспекторы МАГАТЭ смогли получить доступ к иранским ядерным объектам.

Чтобы обеспечить долгосрочные гарантии того, что Иран не получит ядерное оружие, и чтобы сохранить эффективность глобального режима нераспространения, мы должны вернуться к переговорам,

– заявил он.

К слову, по данным NYT, американский авиаудар по ядерному объекту в иранском Фордо нанес значительные повреждения, но комплекс полностью не уничтожен, поскольку Иран эвакуировал часть оборудования и запасы урана.