Взаимовыгодное соглашение: Япония может использовать украинские дроны для усиления собственной обороны
- Япония рассматривает возможность использования ударных дронов украинского производства для усиления оборонных возможностей.
- Украина предложила Японии соглашение по обмену оборонными технологиями, что может быть менее противоречивым для Японии по сравнению с закупкой дронов у Израиля.
Правительство Японии рассматривает возможность внедрения ударных дронов украинского производства, чтобы усилить свои оборонные возможности, опираясь на реальный боевой опыт.
Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источник в Министерстве обороны Японии.
Почему украинские дроны интересуют Японию?
По словам источников, одним из вариантов реализации такого шага является подписание двустороннего соглашения: президент Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы обменивать оборонные технологии Украины на вооружение от Японии, которая из-за конституционного запрета ограничивает экспорт оружия.
Отмечается, что эта инициатива возникла после того, как Украина сама обратилась к Японии с соответствующим предложением.
Япония также рассматривает возможность закупки дронов у Израиля. В то же время в правительстве страны считают, что приобретение беспилотников в Украине будет "менее противоречивым", учитывая широкую международную критику действий израильской армии в Секторе Газа.
В правительстве отметили, что украинские беспилотники известны большой дальностью полета и устойчивостью к глушению.
Япония имеет немного опыта в сфере беспилотников, тогда как Украина за короткое время неоднократно совершенствовала свои дроны на основе реального боевого опыта, что сделало их очень эффективными,
– сказал источник в Министерстве обороны Японии.
В проекте бюджета на 2026 финансовый год, который начинается в апреле, министерство предусмотрело 277,3 миллиарда иен (около 1,7 миллиарда долларов) на усиление обороны с помощью беспилотных систем. Эти дроны планируют приобрести в огромном количестве – как ударные, так и для разведки.
Как опыт Украины стал нужным миру?
13 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина получила более 10 обращений от стран мира о поддержке в защите от иранских "Шахедов". По его словам, вопрос совместной защиты от дроновых атак планируют обсуждать с международными лидерами.
Известно также, что украинские компании уже поставляют дроны-перехватчики в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. На Ближний Восток поехали и команды для их управления.
Кроме этого, армия США отправила на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков, испытанных в Украине, чтобы отражать иранские атаки без использования дорогих систем противоракетной обороны. Беспилотники Merops разработал оборонный проект Project Eagle.