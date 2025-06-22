Совбез ООН соберется на экстренное заседание в связи с ударами США по Ирану
- Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с ударами США по иранским ядерным объектах, инициированное Россией, Китаем и Пакистаном по просьбе Тегерана.
- США, вероятно, наложат вето на резолюцию о "немедленном и безусловном прекращении огня" на Ближнем Востоке, без конкретного упоминания стран в тексте.
- США совершили авиаудары по трем ядерным объектам в Иране, используя бомбардировщики и ракеты "Томагавк", в операции под названием "Полуночный молот".
- Операция стала самой длинной для B-2 со времени терактов 11 сентября 2001 года, стартовав с базы в Миссури.
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в воскресенье после обеда. Рассмотрят ситуацию вокруг американских ударов по иранским ядерным объектам.
США, вероятно, наложат вето на резолюцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ и Reuters.
Смотрите также Удар США по ядерным объектам Ирана: как отреагировали в мире, в частности в Украине и России
Совбез ООН рассмотрит удары США по Ирану
На рассмотрение вынесен проект резолюции, в котором говорится о необходимости "немедленного и безусловного прекращения огня" на Ближнем Востоке. Инициаторами по просьбе Тегерана выступили Россия, Китай и Пакистан.
По информации Reuters, в тексте документа не упоминается ни одна страна непосредственно, хотя критика направлена конкретно на авиаудары по иранским ядерным объектам.
Время возможного голосования по резолюции пока не определено.
Ожидается, что США наложат вето на резолюцию.
Напомним, США нанесли удары бомбами и ракетами по трем ядерным объектам в Иране. Операцию назвали "Полуночный молот".
Операция, стартовавшая с базы в Миссури, была самой длинной для B-2 со времени терактов 11 сентября 2001 года.
Бомбардировщики сбросили мощные противобункерные бомбы на ядерные полигоны Фордо и Нетенз, а подводная лодка США запустила ракеты "Томагавк" по Исфахану.