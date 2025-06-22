Совбез ООН соберется на экстренное заседание в связи с ударами США по Ирану

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в воскресенье после обеда. Рассмотрят ситуацию вокруг американских ударов по иранским ядерным объектам.

США, вероятно, наложат вето на резолюцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ и Reuters.

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Совбез ООН рассмотрит удары США по Ирану

На рассмотрение вынесен проект резолюции, в котором говорится о необходимости "немедленного и безусловного прекращения огня" на Ближнем Востоке. Инициаторами по просьбе Тегерана выступили Россия, Китай и Пакистан.

По информации Reuters, в тексте документа не упоминается ни одна страна непосредственно, хотя критика направлена конкретно на авиаудары по иранским ядерным объектам.

Время возможного голосования по резолюции пока не определено.

Ожидается, что США наложат вето на резолюцию.

Напомним, США нанесли удары бомбами и ракетами по трем ядерным объектам в Иране. Операцию назвали "Полуночный молот".

Операция, стартовавшая с базы в Миссури, была самой длинной для B-2 со времени терактов 11 сентября 2001 года.

Бомбардировщики сбросили мощные противобункерные бомбы на ядерные полигоны Фордо и Нетенз, а подводная лодка США запустила ракеты "Томагавк" по Исфахану.