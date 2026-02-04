Трамп очень оконфузился из-за Путина: как может поплатиться Россия после неудачной выходки

Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике, использовав рекордное количество баллистических ракет. Это произошло на фоне того, как Дональд Трамп заявил, что Путин остановит обстрелы в рамках энергетического перемирия. Эксперты говорят, что Трамп может остро на это отреагировать.

Украина собрала и передала США все данные об обстрелах России, которые произошли во время так называемого перемирия. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, почему Путин вообще пошел на такой рискованный шаг и какой ответ для него может готовить Дональд Трамп.

Что заставило Путина пойти на энергетическое перемирие?

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что действия Владимира Путина были предсказуемыми. Новым массированным обстрелом он хотел произвести впечатление на Генсека НАТО Марка Рютте, который на тот момент был в Украине, а также он пытался продемонстрировать сильную позицию перед следующим раундом переговоров.

Трамп неоднократно говорил, что раздражен коммуникацией с Путиным. Ожидал ли он, что Путин будет придерживаться договоренностей – это исключительно его восприятие. Путин также считает, что Трамп что-то нарушил, введя санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Эти действия Трампа поставили Путина в трудную ситуацию, ведь до того он ни о чем не хотел договариваться,

– отметил Климкин.

После санкции США и нового раунда переговоров, который охарактеризовали как конструктивный, Путин пошел на шаткую, но все же уступку – остановить удары по украинской энергетике. Таким образом Кремль таки показал, что договоренности с ним все же возможны.

"Это классическая игра. Путин понял, что либо Трамп продолжит оказывать на него давление, либо ему придется согласиться на энергетическое перемирие. Оно было недолгим, потому что в понимании Кремля все чего-то стоит. Но, конечно, Трамп от этого раздражается. Уже в ближайшее время мы увидим, покажет ли он свое раздражение через новое давление на Россию", – подчеркнул экс-министр.

В то же время не стоит надеяться на то, что из-за срыва договоренностей об энергетическом перемирии Трамп пошел бы на такой серьезный шаг, как, например, передачу ракет Tomahawk Украине. Это, по словам Климкина, связано и с техническими проблемами, и с политическими. Ведь пусковых установок для этих ракет у США не очень много. К тому же американский президент не раз подчеркивал, что оружие для Украины не будут передавать бесплатно.

Но он действительно может продавать больше оружия за европейские деньги. Также Трамп может поднимать ставку по новым санкциям. Тем более премьер Индии Нарендра Моди заявил, что будет отказываться от российской нефти. Да, Трампу удастся держать под контролем, если не цены на нефть, то нефтяные потоки. Это очень плохая новость для России,

– отметил Климкин.

Экс-министр добавил, что Трамп не хочет резко увеличивать давление на Россию. Однако он планирует постепенно уменьшать манёвр для Путина. Хотя, стоит добавить, что после реальной победы в Венесуэле, американский президент почувствовал свою силу, а потому может "психануть" и в отношении России.

Как Путин унизил Трампа?

Политтехнолог Михаил Шейтельман также обратил внимание на договоренность Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди по нефти. Ведь ранее американский лидер ввел повышенный тариф для Индии до 50% из-за их закупки российской нефти. Кажется, такое давление Трампа действительно сработало и важный покупатель для России теперь перейдет к США.

Сейчас же Трамп, недовольный срывом договоренностей с Кремлем, может пойти на прямое давление в отношении России.

Путин очень опозорил Трампа. Когда Россия уже наносила удары по Украине (в ночь на 3 января, – 24 Канал), Трамп вышел с заявлением о том, что он договорится с Путиным и тот остановит атаки. В этот момент Трамп не знал, что как раз это и происходит. Его очень подставил Путин,

– подчеркнул Шейтельман.

Не только сторонники Украины, но и близкие к американскому президенту лица, могут акцентировать на таком глумливом шаге со стороны Путина. Ведь он, несомненно, унизил Трампа и подорвал его авторитет.

Именно поэтому, считает политтехнолог, следующий шаг Трампа может быть гневным ответом России.

Какие рычаги давления на Россию до сих пор есть у США?

Мнение о том, что Соединенные Штаты уже исчерпали все инструменты принуждения в отношении России, не совсем корректно отражают реальность. Эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов заметил, что США могут действовать непредсказуемо и жестко, когда действия Кремля не соответствуют их интересам.

В частности, это четко стало понятно, когда несколько российских танкеров захватили американские военные.

Соблюдение уже имеющихся санкций может свестись к блокированию деятельности теневого флота России. У американцев есть очень много инструментов, которые еще больше могут навредить российской торговле нефтью. Формально, не вводя новых санкций, США могут усилить давление на Индию, Китай, страны, которые предоставляют России корабли и т.д,

– отметил Богданов.

Задержание российских кораблей – даже временное – все равно создает проблемы, поэтому иногда достаточно и этого.

"Учитывая, что цены на нефть не слишком высокие, для России это может быть смертельной опасностью. Потому что денег на войну у них действительно почти не осталось. Вопрос в том, что произойдет раньше: либо Россия потеряет способность вести войну, либо Украину заставят пойти на недопустимые уступки. Сейчас я не вижу причин для последнего", – отметил эксперт.

Как прошло энергетическое перемирие?